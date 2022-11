Misci, de Airon Martin, é destaque da SPFW

19/11/2022 | 12:00



Acontece esta semana a 54.ª edição do São Paulo Fashion Week, um dos eventos de moda com maior relevância no mercado nacional que a cada temporada agita a cena paulistana com sua programação intensa de desfiles e apresentações de marcas brasileiras.

Na última quinta-feira, 17, quem abriu a programação do dia foi a Misci, que tomou conta de um dos ambientes da Sala São Paulo, no centro da cidade, para mostrar sua novíssima coleção chamada Jerimum.

A marca comandada pelo mato-grossense Airon Martin fez sua estreia no SPFW no final de 2020 e vem, desde então, conquistando seu espaço no mercado a passos largos, se tornando um dos nomes mais quentes e desejados do evento.

A apresentação encheu a Sala São Paulo de celebridades - algumas na plateia, como Claudia Raia, outras na passarela, como Enzo Celulari e Giovanna Ewbank -, que se uniram a jornalistas, influenciadores e formadores de opinião do mercado da moda. Na sala ampla com pé-direito altíssimo e grandes janelas de um dos espaços culturais mais importantes da capital paulistana, o clima era de antecipação e curiosidade.

Na coleção Jerimum, termo pelo qual a abóbora é conhecida em algumas regiões do Brasil, Airon mostra que segue focado em seu propósito inicial, o de apresentar com sua moda toda a potencialidade produtiva e criativa da indústria brasileira. O estilista faz isso de uma forma madura com escolhas estilísticas que provam a evolução de seu olhar para o mercado e também para o cliente que busca encantar.

A brasilidade, a alfaiataria, a sensualidade e a experimentação têxtil pelas quais a Misci sempre foi aclamada seguem presentes, mas vêm acompanhadas por novos elementos. Roupas com formas mais amplas, brilho e muitas sobreposições, trazem um quê a mais de sofisticação à coleção. O amadurecimento de Airon chega sem deixar de lado o seu forte DNA de moda e apelo jovem.

O destaque da coleção vai para as peças de seda, que se desprendem do corpo e dançam com o caminhar - a seda, por sinal, é um dos grandes orgulhos do diretor criativo, que sempre faz questão de ressaltar que seus fornecedores brasileiros são os mesmos que exportam para as grandes marcas de luxo internacionais.

Vale falar também dos jacquards com padronagens clássicas como o pied de poule - de origem francesa -, que ganham destaque em blazers com recortes, calças e jaquetas, todos feitos seguindo técnicas clássicas da alfaiataria. Peças em jeans estruturados e uma gama variada de acessórios arrematam a apresentação.

Parte do grande sucesso da Misci vem de suas bolsas de couro e nesta temporada a família cresceu, modelos que já se tornaram hits ganham novas versões, como a bolsa Bambolê que agora vem também em dourado e novos modelos nascem com propostas criativas de uso, a bolsa Geminada, por exemplo, foi desfilada como pulseira.

A jovem Misci vive um momento de expansão, há pouco mais de uma semana inaugurou uma nova loja no Shopping Cidade Jardim, espaço paulistano que é referência quando o assunto é mercado de luxo.

A novidade no ponto de venda se mostra alinhada com a coleção apresentada na Sala São Paulo e demonstra o desejo de seu criador em expandir seu espaço no mercado atraindo um novo público mais maduro e exigente.