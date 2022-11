Lucy Alves fala sobre o incêndio nos estúdios Globo: Todos bem, é o que importa

18/11/2022 | 16:11



Como você viu aqui no ESTRELANDO, um incêndio atingiu o Projac, nesta sexta-feira, dia 18. Segundo informações do Em Off, a cidade cenográfica da novela da Globoplay, Todas As Flores, foi atingida.

Vivendo a protagonista da novela das 21h, Lucy Alves compartilhou por meio de seus Stories no Instagram um vídeo em que mostra a fumaça causada pelo incidente. Ela contou que tudo estava sob controle:

Tudo sob controle. Todos bem. É o que importa.

Em comunicado à Patrícia Kogut, a TV Globo afirma que não haviam funcionários no local e ninguém foi ferido. Ainda segundo a colunista, o local de gravações estava vazio pois os colaboradores faziam uma pausa para o almoço.