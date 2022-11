Jornalista da TV Globo que viralizou por empurrar torcedor se pronuncia: Não é a melhor das reações

18/11/2022 | 16:10



Opa! O repórter Eric Faria se pronunciou após viralizar com sua aparição no programa ao vivo nesta sexta-feira, dia 18. O jornalista estava gravando diretamente do Qatar para a Copa do Mundo de 2022 e conversava com a âncora Ana Luiza Guimarães, do Bom Dia Brasil. Enquanto isso, um torcedor agitado deu um esbarrão no profissional e ganhou um empurrão de Eric.

Em entrevista para o programa Redação SporTV, Faria disse que tomou um susto daqueles e reagiu por impulso:

- Tomei um baita susto, não sabia nem se estava ao vivo. Obviamente, não é a melhor das reações, mas no impulso acabei tirando o torcedor de perto de mim. Eu deveria ter pedido desculpas para ele, mas foi embora e não o vi mais. Não teve maldade da parte dele, não teve da minha também. Espero que ele aceite minhas desculpas se eu encontrar ele por aqui.