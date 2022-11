Copa do Mundo 2022: Claro transmitirá jogos com audiodescrição, legenda e Libras

Da Redação, com assessoria

Com o intuito de democratizar a torcida dos apaixonados por futebol, a Claro, em parceria com o SporTV e o BePlay, oferecerá acessibilidade completa durante as transmissões das partidas da Copa do Mundo 2022 no Catar.

A transmissão dos jogos do Brasil, assim como a abertura e a final do campeonato de futebol, será transmitida no canal SporTV e disponibilizada também no canal 533 da grade de programação da Claro tv+, com tradução feita utilizando a tecnologia desenvolvida pela empresa BePlay na tela do celular ou computador.

De forma inédita em uma Copa do Mundo, a Claro promove inclusão de pessoas com deficiência na transmissão dos jogos com recursos de audiodescrição, Libras e legendas de forma fácil e prática, necessitando apenas apontar o celular para o QRCode na tela da TV e acessar o link da transmissão acessível pelo BePlay.

“Como a operadora de telecomunicações oficial na América do Sul da Copa do Mundo FIFA 2022™, a Claro entende a importância de um evento dessa magnitude ser experenciado em todos os lugares e por todos os públicos, por isso estamos trazendo pela primeira vez uma transmissão completamente acessível para o acompanhamento dos jogos”, afirma Ane Lopes, diretora de comunicação e marca da Claro.