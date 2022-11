Bolsonaro envia ao Senado indicações de embaixadores para Tanzânia e Turquia

18/11/2022 | 13:58



O presidente da República, Jair Bolsonaro, encaminhou para a apreciação do Senado Federal a indicação do diplomata Gustavo Martins Nogueira, para embaixador do Brasil na República Unida da Tanzânia e, cumulativamente, na União das Comores e na República de Seicheles, e do diplomata Miguel Griesbach de Pereira Franco, para embaixador do Brasil na República da Turquia.

Para ocupar os postos, os indicados precisam antes ser aprovados pelo Senado.

As mensagens com os dois nomes estão publicadas no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira, 18.