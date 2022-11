Kwai lança hub exclusivo para Pantera Negra: Wakanda Para Sempre

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



18/11/2022 | 13:55



O Kwai lança uma campanha para divulgar Pantera Negra: Wakanda Para Sempre. Por meio de um hub dentro da plataforma chamado Wakanda Brasil, usuários podem acessar vídeos exclusivos baseados no novo filme. A seção será alimentada com diversos conteúdos sobre o longa-metragem nos próximos meses.

A parceira também contará com uma página especial no Kwai que convidará os usuários a produzir vídeos que revelem o legado pessoal de cada um, utilizando a hashtag #crieseulegado. A ação vem ao encontro do mote principal presente no segundo episódio da franquia, que dá prosseguimento à herança da terra de Wakanda e dos personagens que vivem nela.

Um dos filmes mais esperados da Marvel Studios, Pantera Negra: Wakanda Para Sempre estreou em 10 de novembro nos cinemas de todo o Brasil. Na trama, Rainha Ramonda, Shuri, M’Baku, Okoye e Dora Milaje lutam para proteger sua nação das potências mundiais intervenientes após a morte do rei T’Challa.