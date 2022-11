O futebol das multidões. O rádio chiando. A TV, um sonho. A derrota em 1938 frente à Itália. E a esperança de 1950...

Ademir Medici

O empate era nosso

Texto: Octávio David Filho (*)

As competições esportivas criam nas pessoas uma paixão. Se o esporte representar a pátria, torna-se ainda mais excessiva. Quando se julga a vitória certa, a decepção e a frustração são maiores.

O esporte que desperta mais atenção entre nós é, inegavelmente, o futebol, que congrega multidões.

Comecei a ter simpatia pelo Corinthians (sem radicalismo) em 1935. Vendo os distintivos dos clubes, achei o do hoje chamado Timão o mais bonito.

Naquele tempo, o vocabulário do futebol trazia muitas palavras em inglês, entre as quais corner, offside, center-half. Alguns nacionalistas queriam empregar o termo “ludopédio” – ludo (jogo) + - pédio (que se joga com os pés). Não pegou.

TRIO INESQUECÍVEL

Dos jogadores, lembro do trio de defesa Jango, Brandão e Dino, sempre convocados para a Seleção Paulista.

DISCUSSÃO EM RIO GRANDE

Em 1938, no Campeonato Mundial, apareceu Leônidas da Silva, cognominado “Diamante Negro”, o inventor da “bicicleta”. No jogo com a Itália o Brasil perdeu. Os jornais noticiaram que Leônidas havia marcado um gol legítimo. A bola teria passado a linha. O árbitro anulou.

Nesse dia, eu e meus pais fomos em um casamento em Rio Grande (hoje “da Serra”). Na estação ferroviária havia alguns italianos que, de maneira jocosa e acintosa, falavam do jogo. Desrespeitosos com o Brasil. Reagimos e discutimos.

Minha maior decepção, e a de milhares brasileiros, foi na Copa de 1950. Nem o vergonhoso 7 a 1 sofrido frente à Alemanha (Copa de 2014) foi tão traumático.

O jovem é por natureza espontâneo e otimista e eu, em 1950, tinha 20 anos.

Não tínhamos televisão. As ondas do rádio eram precárias. Acompanhei tudo pelo “Estadão” e pela revista “O Cruzeiro”. A euforia era avassaladora. Inaugurava-se “o maior estádio do mundo”, o Maracanã, com seus “200 mil torcedores” na final. Que viesse a República Oriental del Uruguai.

RIBEIRÃO PIRES EM FESTA

Fomos para a rua. Nos reunimos na frente da sede do Ribeirão Pires FC. O dono da lanchonete instalou um alto-falante. Som alto e ruim; alegria total.

Ouvimos as palavras do prefeito do Rio de Janeiro, general Mendes de Moraes, pouco antes da decisão:

- Cinquenta milhões de brasileiros se regozijam pela conquista do campeonato mundial.

Segundo os jornais, a orientação do treinador Flavio Costa, na preleção, em particular ao zagueiro Bigode, era para não abusar do jogo viril com Obdulio Varela, que também jogava duro.

- Se houver algum incidente, a imprensa internacional vai nos criticar, denegrindo nossa conquista...

Um empate daria o título ao Brasil. Abrimos a contagem. Euforia total. Os uruguaios empatam. Não importa, o jogo ainda é nosso.

O final da partida se aproximava. Alegria, abraços, vivas. E não é que o Uruguai marca o segundo gol! Silêncio. Sobrava um fio de esperança. O tempo passando. O apito final. Uruguai campeão.

Vi uma pessoa chorar. Diz o adágio popular: “A vitória tem muitos pais e a derrota é órfã”.

Quem pagou de maneira injusta foi o goleiro Barbosa. Ele continuou a carreira. Chegou a ser convocado outras vezes para a Seleção do Brasil. Mas faleceu, já velhinho, residindo na Praia Grande, em São Paulo, carregando essa pecha.

O TEMPO PASSA, TORCIDA BRASILEIRA...

Em 2019 estive em Montevideo. Numa cafeteria vi expostos jornais de 1950, da época do “Maracanazo”.

(*) Octávio David Filho. Memorialista. Nascido e criado em Ribeirão Pires. Ele tinha 20 anos em 1950, mas lembra muito bem de tudo.

NAS ONDAS DO RÁDIO

Grande ABC e Você

A Bandeira e o Hino Nacional Brasileiros, símbolos fundamentais da Nação, que já foram mais respeitados.

Produção e apresentação: José Carlos Pereira, que fez história na Publicidade do Diário. Consultora musical: Marilza Cunha Pereira. Amanhã, sábado, 7h.

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Quarta-feira, 18 de novembro de 1992 – ano 34, edição 8234

MANCHETE – Aristides Junqueira confirma tentativa de suborno.

Empresário pretendia dar US$ 50 milhões para o procurador-geral da República não denunciar Collor (presidente da República afastado) por crime comum.

GRANDE ABC – Seis cidades estão livres do rodizio de água neste verão (1992). Segundo a Sabesp, o esquema será mantido apenas em Diadema, onde há problemas de distribuição.

SÃO BERNARDO – Walter Demarchi, prefeito eleito, anuncia 60 nomes da equipe de transição ao governo.

MAUÁ – Prefeitura abre amanhã (19-11-1992) a III Festa do Peão de Boiadeiro na área de lazer ao lado do Paço Municipal.

DIÁRIO DA COPA

Sérgio Paz, do Memofut

Diretamente do Catar.

Ele e sua bicicleta.

Crédito da foto 3 – Sergio Miranda Paz

THE PEARL II. Doha noturno. Boneco ensaia voleio ao lado da bicicleta verde-amarela

