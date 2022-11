Ex-presidente do Santos, Orlando Rollo é preso em operação no litoral paulista

18/11/2022 | 13:41



Ex-presidente do Santos, Orlando Rollo foi preso nesta sexta-feira durante uma operação da Corregedoria da Polícia Civil em parceria com o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco), em Santos, no litoral paulista. A ação visa o combate contra o tráfico de drogas e crimes contra a administração pública.

Agentes cumpriram seis mandados de busca e apreensão e seis ordens de prisão expedidos pela Justiça. Orlando Rollo, ex-policial civil, estava entre os alvos da operação e foi encaminhado para a Corregedoria da Polícia Civil, em Santos.

Procurado pelo Estadão, o Santos informou que não irá se manifestar pois entende que o assunto não tem relação com o esporte.

Orlando Rollo foi eleito vice-presidente do Santos em 2017, na chapa encabeçada por José Carlos Peres. Ele assumiu a presidência no fim de 2020, após o impeachment do presidente. Ele deixou o cargo após as eleições do clube em dezembro daquele ano, vencida por Andres Rueda, atual mandatário.

Apesar do pouco tempo à frente do Santos, Rollo ficou marcado pela controversa contratação de Robinho, que havia sido condenado em primeira instância pelo estupro de um jovem em uma boate na Itália. Após a repercussão negativa, com patrocinadores ameaçando sair do clube, o contrato com o atleta foi suspenso.