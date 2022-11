CMO adia entrega do relatório de receita do Orçamento 2023 para ajustar projeções

18/11/2022 | 13:25



A entrega do relatório de receita do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2023, que ocorreria nesta sexta-feira, 18, na Comissão Mista de Orçamento (CMO), foi adiada para a próxima segunda-feira, 21. O deputado Hélio Leite (União Brasil-PA), relator de receita da peça orçamentária, pediu mais tempo ao presidente do colegiado, deputado Celso Sabino (União Brasil-PA), para analisar os números.

"Estamos ajustando", disse o parlamentar ao Broadcast Político, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.