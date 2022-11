O futuro do trabalho. Como vão os “PRECISA-SE”? E as agências de empregos? Tempo da tecnologia avançada.

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



18/11/2022 | 13:12



“Primeiramente precisamos enxergar qual é o emprego do futuro. É o desafio de todo o País, mais especialmente de uma região como o Grande ABC, que foi, principalmente nas décadas de 1960 e 1970, um grande gerador de empregos para o Brasil na indústria automobilística, metalúrgica, que hoje, infelizmente, emprega muito pouco”.

Cf. Alex Manente, deputado federal, em entrevista a Sérgio Vieira (Diário, 14-11-2022).

Faltou uma discussão importante na mesa do cotidiano operário do 15º Congresso de História do Grande ABC: o futuro do trabalho. As duas horas regulamentares passaram muito rapidamente. Só foi possível que os participantes se apresentassem e discutissem a construção da memória do trabalhador.

Soube-se que as associações de aposentados metalúrgicos têm essa preocupação com a memória, o que é bom e que será destacado na Carta do 15º Congresso. Mas, e o futuro?

Deixamos aos participantes – João de Deus Martinez, João Paulo de Oliveira, Wilson Roberto Ribeiro, Cícero Firmino Martinha e Luiz Soares da Cruz (Lulinha) - uma lição de casa: que em breves linhas cada um falasse sobre esse ponto. Lulinha foi o primeiro a responder.

As novas exigências

Texto: Luiz Soares da Cruz (Lulinha)

Os(As) trabalhadores(as) em futuro próximo e já iniciado nos dias de hoje, só conseguirão empregos se tiverem formação tecnológica avançada. Quero dizer que, além de formação profissional, precisarão dominar conhecimentos de internet, de aplicativos de escritório, das mídias sociais, dentre outras.

As empresas não oferecem mais as vagas em quadros expostos em suas portarias como antigamente. O(A) trabalhador(a) toma conhecimento de vagas através da internet, em sites especializados, precisa preencher formulários, currículos, em computadores ou mesmo celulares e enviar em meio digital e aguardar o retorno. O futuro do trabalho tende a ser cada vez mais impessoal.

Com as relações de trabalho que vão se alterando a cada dia, com a adoção em diversos casos do trabalho remoto, precarizado, ficará cada vez mais difícil a organização das categorias, a constituição ou manutenção de sindicatos, mesmo para os mais fortes. Essa realidade vai obrigar o movimento sindical também se reinventar, adquirindo novas formas de atuação e de luta pela conquista e manutenção de direitos.

Crédito das fotos 1, 2 e 3 – Álbum pessoa

TRÊS TEMPOS. Lulinha em 1972, 1976 e hoje: período marca o auge do emprego no Grande ABC e a transformação a exigir formação tecnológica avançada

Crédito das fotos 4, 5 e 6 – Projeto Memória

PRECISA-SE. Anúncio da Villares nas páginas do News Seller de 1959 e anúncios de hoje da Padaria Central, em Santo André, e da AFT Serviços, em São Bernardo: mudanças flagrantes

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Terça-feira, 17 de novembro de 1992 – ano 34, edição 8233

MANCHETE – Governo propõe regra provisória para salário.

Serão definidas novas normas para privatização das estatais.

MEIO AMBIENTE – Lançado no Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo, o Projeto Colibri. Objetivo: formar um grupo mirim em defesa da Represa Billings e desenvolver a consciência ecológica.

FUTEBOL – São Caetano vence o Taubaté de virada no Anacleto Campanella: 2 a 1 pela fase final da Divisão Intermediária.

DIÁRIO DA COPA

Sérgio Paz, do Memofut

Diretamente do Catar.

Ele e sua bicicleta.

Crédito da foto 7 – Sergio Miranda Paz

THE PEARL. Região norte de Doha. Onde está a bicicleta?

HOJE

Dia Nacional de Combate à Tuberculose

Dia Internacional do Estudante

Dia da Criatividade

Dia Internacional de Sensibilização para a Prematuridade

Dia Internacional do Não-Fumante

SANTOS DO DIA

Isabel (Húngria, 1207-1231)

Roque Gonzales (Paraguai, 1576-1628)

Gregório de Taumaturgo

Gregório de Tours

Acisclo

Aniano de Orleães

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Bálsamo. Elevado a município em 1954, quando se separa de Mirassol.

Pelo Brasil, também aniversariam em 17 de novembro: Aparecida do Rio Doce (GO), Dona Inês e Tavares (PB), Feliz Natal, Gaúcha do Norte e Novo Mundo (MS), Maranguape (CE), Paranhos (MS) e Rio do Pires (BA).

EM 17 DE NOVEMBRO DE...

1992 - Prefeitura de São Caetano inaugurava a vitrine permanente instalada junto à Igreja Matriz do Bairro Fundação, como resultado das escavações arqueológicas realizadas por equipe do Museu Paulista da Universidade de São Paulo.