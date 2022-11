Lançamento! João Côrtes e Luís Miranda estrelam nova série do Globoplay - Encantado's

18/11/2022 | 13:11



Dica de série para maratonar no final de semana! A Globoplay acaba de deixar seu catálogo um pouquinho mais interessante com a série Encantado's, estrelada pelos atores João Côrtes e Luís Miranda.

Se trata de uma comédia, que tem como pano de fundo um mercadinho popular no subúrbio do Rio de Janeiro. Acontece que não estamos falando de um estabelecimento qualquer, a noite, o local vira nada menos do que uma pequena escola de samba.

Em comunicado enviado à imprensa, João falou um pouco sobre os desafios de interpretar seu personagem:

- Interpreto o Celso Tadeu, um jovem muito carismático que sonha em ser ator e bailarino da Broadway e fazer parte de grandes musicais... Ele trabalha no supermercado Encantado?s como anunciante dos produtos, e fica de patins pelos corredores do mercado conversando com os clientes com seu microfone na mão, sempre com uma voz empostada de locutor. E no paralelo, ele também é o coreógrafo da comissão de frente da escola de samba Jóia do Encantado.

E continua:

- Na primeira leitura que fiz dos episódios, junto de um papo com os 4 roteiristas, me identifiquei com o Celso em muitos lugares. Ele tem o sonho de se tornar ator/cantor/bailarino da Broadway, a arte pulsa em seucoração. Ele é coreógrafo da comissão de frente da escola de samba, e eu sempre fui apaixonado por dança. Isso me encantou demais.

Além de Côrtes, a série ainda conta com Luís Miranda, Vilma Melo, Neusa Borges, Tony Ramos e Dandara Mariana. Imperdível, né?