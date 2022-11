Justin Bieber tem prejuízo após desvalorização brusca de NFT comprada a apenas 10 meses

18/11/2022 | 13:10



Saiu de moda? Segundo informações do site Unilad, Justin Bieber, e mais uma série de famosos, não se deram muito bem a curto prazo em suas compras de NFTs. Em janeiro deste ano o músico comprou uma imagem digital do famoso Bored Ape, ou Macaco Entediado, pela bagatela de US$ 1,3 milhão de dólares, equivalente a R$ 7 milhões de reais.

Porém, parece que a peça desvalorizou bastante e atualmente vale cerca de US$ 67 mil dólares, ou seja, R$ 353 mil reais. Segundo o Unilad, o valor despencou por conta da também desvalorização das criptomoedas e a falta de interesse geral na compra de NFTs.

E se Justin teve um baita prejuízo com a compra, saiba que ele não é o único. Neymar, Jimmy Fallon, Snoop Dogg, Gwynteh Paltrow e até Madonna também apostaram na coleção de imagens NFT do macaco entediado. Eita.