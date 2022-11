Venda de moradias usadas nos EUA caem 5,9% em outubro ante setembro

18/11/2022 | 12:54



As vendas de moradias usadas nos Estados Unidos caíram 5,9% em outubro ante setembro, ao ritmo anualizado de 4,43 milhões de unidades, segundo dados com ajustes sazonais publicados nesta sexta-feira, 18, pela Associação Nacional de Corretoras (NAR, na sigla em inglês). O recuo foi menos intenso que o esperado por analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam queda de 7,2%.

Em relação a setembro de 2021, as vendas de moradias usadas sofreram expressiva queda de 28,4% no mês passado, informou a NAR.