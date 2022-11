Alexa na Copa do Mundo: assistente traz informações e conteúdos divertidos

Da Redação, com assessoria

A Alexa já está em clima de Copa do Mundo. A inteligência artificial da Amazon vai provar que é fã de futebol e estará antenada nos resultados das partidas, informará quando é o próximo jogo do Brasil, as últimas novidades do torneio, cantará músicas próprias como boa torcedora, e muito mais.

Para não perder o jogo da seleção, basta perguntar “Alexa, quando é o jogo do Brasil?” e pedir para a assistente criar um lembrete no horário que quiser ser lembrado. Se preferir entrar no clima de uma maneira diferente, ela pode entreter toda a família com uma música especial para a ocasião ou com a dancinha da vitória. Para isso, basta pedir “Alexa, canta a música do Hexa” ou “Alexa, fazer dancinha da vitória”.

Os usuários também podem testar seus conhecimentos sobre a história do futebol pedindo “Alexa, abrir Futebol Master”. E, após as partidas da seleção, será possível saber a opinião da inteligência artificial perguntando “Alexa, o que você achou do jogo do Brasil?”.

Para deixar os jogos ainda mais emocionantes, é possível também criar uma rotina dedicada ao torneio, com dispositivos de casa inteligente compatíveis com Alexa . Por exemplo, o cliente pode criar uma rotina em que, ao pedir “Alexa, rumo ao Hexa”, terá as luzes da casa da cor do time escolhido.

Veja outros recursos para ter Alexa como companhia na torcida durante o maior torneio de futebol do mundo: