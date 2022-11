Palavra do Leitor - 18 de novembro de 2022

Da Redação



18/11/2022 | 12:21



Investimento

A manchete de quarta-feira revela quanto o atual governo do Estado contribui para a miséria! Arrecadando mais que o necessário, vai deixar nada menos de R$ 32 bilhões em caixa. Ensinava o professor Ataliba Nogueira que, como intitulou sua tese, ''O Estado é meio e não fim'', arrecada apenas o necessário para manter-se.

Nevino Antonio Rocco - São Bernardo

Supremo

''Perdeu, mané, não amola.'' Esta foi a resposta de um ministro de nossa Suprema Corte quando questionado a respeito de decisões tendenciosas que foram vitais para eleição à Presidência de um condenado em três instâncias. Aliás, o que foram fazer em Nova York esses ministros num evento patrocinado pelas empresas do calca apertada para falar de liberdade, democracia e economia do Brasil, gastando nosso dinheiro?Não à toa, milhões de manifestantes estão na porta dos quartéis (Setecidades, dia 16). Não porque acham bonitinho estarem lá, mas sim como resultado de um descontentamento com nossa Suprema Corte e de um Legislativo acovardado, dizendo amém a tudo que o STF (Supremo Tribunal Federal) está fazendo, como se o assunto não fosse com eles. O STF, onde os ministros não têm um voto sequer da sociedade, vem infringindo a Constituição, como nos casos do fatiamento do impeachment da Dilma, libertação do Lula condenado em três instâncias e, mais recentemente, prendendo deputado, bloqueando contas em redes sociais de parlamentares, jornalistas, empresários e de cidadãos comuns. Isso se chama ditadura da toga, ou estou enganado?

Mauri Fontes - Santo André

Consciência Negra

Neste 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, é consagrado para prestarmos uma homenagem aos nossos afetos afrodescendentes e nossos irmãos, os negros. Negros que foram, são e serão imprescindíveis para que continuemos compondo nossos caminhos, nossas lutas, nosso crescimento, nossas buscas, nossas justiças e nossas vitórias. Não vamos discorrer aqui sobre todas as amarguras, displicências, preconceitos e portas fechadas que os mesmossão vitimados, pois historicamente isso tudo já é conhecido e reconhecido por tanto, tudo e todos. Assim sendo, parabéns pelo seu dia.

Cecél Garcia - Santo André

Assistência

Os benefícios extras para as mães com crianças até 6 anos, de R$ 150, é muito pouco e demagógico, além de poder haver fraudes. O novo governo Lula deve é fazer creches e escolas de período integral, empregos para que estas mães possam trabalhar fora e criar sua independência.

Tania Tavares - Capital

Meio ambiente

De medíocre gestão, também desastroso na área ambiental, Jair Bolsonaro, literalmente, estendeu de bandeja o tapete vermelho a Lula,para brilhar perante aos olhos do mundo com seu discurso de forte compromisso com a preservação da nossa floresta na COP-27, no Egito (Política, ontem). Tal qual no futebol, Bolsonaro, perna de pau, entregou a bola do meio ambiente de graça a Lula, para fazer o gol mais fácil de sua vida. Lógico que, por ora no terreno das promessas,mas um alento, já que pode tirar o Brasil como pária nesta importante área ambiental. E o resultado deste inflamado discurso só passa a ser construído a partir de 2 de janeiro de 2023, com a posse de Lula.

Paulo Panossian - São Carlos (SP)

Máscaras

O bom senso das autoridades prevaleceu e o Consórcio Intermunicipal recomendou a utilização das Máscaras de proteção facial nos transportes públicos (Setecidades, ontem). A medida é acertada. O coronavírus segue ativo e fazendo vítimas.

Anselmo Brusquer - São Bernardo