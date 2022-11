Humanidade contra o câncer

Maira Caleffi



18/11/2022 | 12:14



Vemos uma série de importantes evoluções no combate ao câncer. A tecnologia traz precisão impressionante - e benéfica - para personalizar o tipo de tratamento, como a identificação de alterações genéticas do tumor, que permite administrar drogas específicas para cada caso. Novos equipamentos de radioterapia possibilitam apontar a radiação para o local exato das células cancerosas, preservando as saudáveis.

É o que chamamos de medicina personalizada: tratar de acordo com as particularidades do paciente e do câncer, traçando estratégias adequadas para aquele indivíduo. Porém, se a inovação é fundamental, ela sozinha não dá conta de todas as necessidades da pessoa, sobretudo quando falamos do câncer, uma doença de múltiplos impactos: na vida, no físico, no psicológico, na família, no trabalho.

Assistir o paciente em todas essas dimensões exige mais do que avançada tecnologia. Pede acolhida, carinho, apoioem sua jornada única. Enfim, humanidade. Algo que somente nós podemos oferecer a outro indivíduo, numa experiência de troca, confiança e zelo, conhecendo a pessoa em sua complexidade.

E o Brasil tem oportunidade única para avançar nesta direção, a partir da sanção da Lei 14.450, que cria o Programa Nacional de Navegação de Pacientes para Pessoas com Neoplasia Maligna de Mama. A iniciativa estabelece o acompanhamento de casos suspeitos ou confirmados de câncer de mama, oferecendo abordagem individual pelos chamados navegadores de pacientes.

A partir da identificação do paciente com câncer, ele passa a ser acompanhado por uma enfermeira, que estará ao seu lado em toda a jornada contra a doença. Seu objetivo é fortalecer uma rede de atenção ao cuidado do paciente, de acordo com seu perfil individual, tipo de câncer e tratamento, tirando dúvidas, educando familiares e oferecendo apoio emocional. A enfermeira navegadora busca ainda diminuir tempos e burocracias. Além disso, o paciente é conectado a uma equipe multiprofissional, composta por nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta, entre outros. Com a sanção da lei, abre-se a oportunidade e desafio de levar esse modelo a todo o País. Trata-se de necessidade fundamental diante da desigualdade de acesso ao diagnóstico e tratamento. O tempo médio para identificar a doença é de 270 dias, o que agrava o quadro do paciente, pois muitas vezes a descoberta se dá em estágios avançados. Há também a distância de grandes centros de referência.

Temos a experiência na área do câncer de mama, mas esse modelo pode ser replicado para os diferentes tipos da doença. Cada paciente é único. Não é apenas um número, mais um numa multidão em busca de tratamento. Ele tem suas dores, angústias, dúvidas e necessidades a serem atendidas. A tecnologia ajuda, mas a precisão também precisa contar com a dimensão humana. Este é o verdadeiro sentido de uma medicina personalizada. A partir desse caminho, reduziremos as desigualdades e mudaremos a realidade da luta contra o câncer no Brasil.

Maira Caleffi é chefe do Núcleo Mama do Hospital