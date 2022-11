MC Loma entrega que fez simpatia com calcinha para conquistar namorado: Fiz de coador e dei para ele tomar

18/11/2022 | 12:11



Gente como a gente, MC Loma mostrou que está disposta a tudo para conquistar o boy! Durante bate-papo no podcast PodPah, as Gêmeas Lacração, Mariely e Mirella Santos, entregaram que a cantora já fez simpatia com a calcinha para fisgar o namorado.

- Ela pegou a calcinha e colocou num suco, disseram aos risos.

MC Loma, por sua vez, decidiu explicar melhor a história.

- Eu tomei banho, coloquei a calcinha e depois de uma meia hora ele chegou na minha casa. Aí quando ele pediu água, eu fui para a cozinha e pedi para a Mariely ficar na porta da cozinha caso ele viesse. Enchi um copo, peguei a calcinha, fiz de coador e dei para ele tomar.

Babado, hein!