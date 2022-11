Chris Hemsworth descobre que tem predisposição genética para Alzheimer: Meu maior medo

18/11/2022 | 12:11



Chris Hemsworth, conhecido por dar vida à Thor no universo da Marvel Studios, recebeu uma noticia preocupante recentemente. Em entrevista para a Vanity Fair, o ator revelou que fez uma bateria de exames genéticos e descobriu que tem predisposição para Alzheimer.

Tudo aconteceu enquanto Chris estava trabalhando na série Limitless, da National Geographic. Como o documentário busca falar sobre envelhecimento e o declínio natural que vem o tempo, o ator acabou passando por uma série de exames para ver o que o aguardava no futuro.

A resposta, no entanto, acabou sendo a possibilidade de que um de seus maiores medos aconteça. Sobre o assunto, ele explicou:

- Eles pegaram todos os meus exames de sangue e fizeram vários testes e o plano era me contar todos os resultados na câmera e depois falar sobre como você pode melhorar isso e aquilo. E Peter Attia, que é o médico da longevidade naquele episódio, e supervisionador em grande parte do programa, ligou para [o criador do programa] Darren [Aronofsky] e disse: Não quero contar isso a ele diante das câmeras. Precisamos ter uma conversa paralela e ver se ele quer mesmo que isso esteja no show. Foi muito chocante porque ele me ligou e me contou. Foi uma conversa bastante breve, considerando todas as coisas. Desliguei o telefone e meus pais estavam lá, na hora. Eles ficaram tipo, O que foi aquilo? E eu disse a eles, e então eles fizeram um monte de perguntas. Eu tinha um monte de perguntas, mas ninguém as respondeu. Eu gostaria de ter feito um acompanhamento mais intenso porque realmente não sabia o que pensar. Eu estava tipo, Eu deveria estar preocupado? Isso é preocupante?

Mas, apesar de ser um sinal que Chris pode desenvolver a doença no futuro, o resultado dos exames não é um diagnóstico preciso.

- Foi um catalisador muito bom para mergulhar em tudo o que eu precisava fazer na frente de prevenção ou na frente de gerenciamento ou como você quiser classificar. Não é um gene pré-determinista, mas é uma forte indicação. Dez anos atrás, acho que era mais pensado como determinante.

Durante a conversa com a Vanity Fair, o ator também fez uma reflexão sobre a vida e a morte.

- A maioria de nós gosta de evitar falar sobre a morte na esperança de que, de alguma forma, possamos evitá-la. Todos nós temos essa crença de que vamos descobrir. Então, de repente, sou informado de que alguns grandes indicadores estão realmente apontando para isso como a rota que vai acontecer, a realidade disso afunda. Sua própria mortalidade.