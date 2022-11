Aos 43 anos de idade e mãe de quatro filhos, esposa de Robbie Williams diz que a vida sexual está completamente morta

18/11/2022 | 12:11



Ayda Field, esposa de Robbie Williams, falou sobre a vida sexual com o marido após 12 de casamento e quatro filhos. O assunto foi abordado durante o seu podcast Postcards from the Edge.

Sincera, a atriz revelou que o quarto do casal está mais para um escritório conjunto, e que o lado sexual foi destruído pelas crianças.

- Quando havia romance, quando isso acontecia, sim ? havia um lugar em para dormir em conjunto apenas por necessidade física. Mas agora isso está completamente morto. Foi destruído por quatro crianças. Realmente não há necessidade de ir para a cama ao mesmo tempo. É apenas um espaço de trabalho conjunto agora.

E, continuou:

- Eu poderia muito bem fazer da cama uma mesa de pingue-pongue, e nós poderíamos jogar de vez em quando. E, em seguida, nos viraríamos para outros cantos para dormir.

A atriz também revelou que acaba se incomodando quando dorme ao lado do marido:

- Rob ronca, o que não acontecia no início. Às vezes, eu meio que bato nele com a minha perna; eu empurro. Às vezes funciona, mas depois ele volta a fazê-lo. O sono realmente me leva ao limite, porque há tão pouco tempo de sono disponível; e você sabe que tem as crianças de manhã.