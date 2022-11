Guto pega carona no embalo do astronauta

Da Redação



18/11/2022 | 12:09



Senador eleito por São Paulo, o Astronauta Marcos Pontes (PL) é apontado como a grande atração do lançamento da campanha de Guto Volpi (PL) à Prefeitura de Ribeirão Pires no pleito suplementar do dia 11 de dezembro, em evento no salão nobre do Ribeirão Pires Futebol Clube, amanhã, a partir das 10h. Ministro da Ciência e Tecnologia do governo do presidente Jair Bolsonaro (PL) de 2019 até março, quando deixou o cargo para disputar a eleição, Marcos Pontes foi eleito para o primeiro mandato como Senador com 10.714.913 votos (49,68% dos válidos). Na reta final, ele atropelou Márcio França, líder nas pesquisas de intenção de voto durante toda a campanha e que recebeu 7.822.18 votos (31,27% dos válidos). Também já confirmaram presença o presidente nacional do partido, Valdemar Costa Neto, o vice-prefeito de São Bernardo e deputado federal eleito Marcelo Lima (Solidariedade) e o deputado estadual Thiago Auricchio (PL), além de lideranças políticas da região e vereadores da cidade.

Bastidores

Nomes na lista

A lista de nomes ligados ao Grande ABC que integram a equipe de transição do futuro governo Lula (PT) passou a contar com mais duas figuras próximas, sobretudo, ao ex-prefeito de São Bernardo Luiz Marinho (PT). Na relação divulgada anteontem pelo coordenador da transição, o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSDB), estão o ex-secretário do município e ex-ministro da Saúde Arthur Chioro ­ alocado no grupo Saúde ­ e o presidente da CUT (Central Única dos Trabalhadores) e expresidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC Sérgio Nobre, em Trabalho.

Licitação esquisita em São Caetano

O processo licitatório para contratação de empresa para cuidar da decoração natalina na Câmara de São Caetano está repleto de situações nebulosas. A vencedora foi a Alexandre Barbosa Caropreso Delben Locações, pelo valor de R$ 284 mil. Só que a segunda colocada, Bombardier, entrou com recurso, alegando falhas na documentação da vencedora, que nunca atuou no serviço público. E o fato que tem potencial para cair como uma bomba nos corredores da Câmara: o advogado que assina as contrarrazões da empresa vencedora, que foram aceitas pela comissão, é Paulo Finotelli, que foi assessor do gabinete do vereador César Oliva (PSD). Ambos foram alvo de inquérito, depois arquivado. A pergunta que fica é por qual razão um nome próximo a um vereador atuou para liberar uma Licitação na Câmara, presidida por Tite Campanella (Cidadania)?