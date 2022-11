Querido símbolo da terra

Rodolfo de Souza



18/11/2022 | 11:52



Passo horas pensando, porque, afinal, cabe à mente inquieta pensar. Vários são os fatores que aguçam ainda mais a sua inquietação, diga-se de passagem, sobretudo, em momento tão crucial para esta gigantesca terra de meu Deus. Nação que um dia recebeu de presente uma flâmula verde e amarela que haveria de representá-la em qualquer canto do mundo.

E de fato ela tem sido reconhecida como o símbolo máximo deste rincão que ainda segue na rabeira do desenvolvimento. De qualquer forma, ela é a sua cara ou a cara de sua gente, que sempre esbanjou orgulho dela quando das conquistas no futebol, no vôlei, na Fórmula 1... Destaque para o fato de ter brilhado na mão de Ayrton Senna a cada vitória.

Em tempos de Copa do Mundo, então, para todo o lado em que se olhe lá está ela, a tremular. Apesar da nítida impressão de que vem esfriando o furor pelo certame. Seu verde, cada vez mais cinza e o seu amarelo, agora meio pálido parecem contrastar com o amarelo berrante da camisa do escrete nacional que, além dos gramados, foi parar na frente dos quartéis.

É preciso admitir que houve sim um desgaste na imagem do Pavilhão Nacional. Parece que ele perdeu um pouco daquela exuberância de antigamente. Refiro-me, claro, aos últimos anos em que este encontrou o ápice do desprestígio, perambulando, aqui e ali, nos ombros de gente que faz uso dele como uma espécie de adereço relacionado a uma ideologia de cunho nada democrático. Pobre bandeira, usada sem pudor pelo ser humano enquanto este marcha e entoa hinos marciais, sem ter a menor ideia do que faz. Desconhece, essa gente de parco saber, que o Pavilhão Nacional representa a democracia, que torna soberano um País.

Mas essas pessoas não deixam o seu movimento que, segundo elas, segue firme em prol da liberdade. A que liberdade se referem, não saberiam dizer, caso fossem indagadas. Suspeito, aliás, de que a continuidade do barraco é estimulado por alguém que explora largamente a beatitude doentia desse povo. É a falta de escrúpulos de uma minoria abastada que lhes providencia mesa farta, debaixo de tendas caras, e também coloca à sua disposição banheiros químicos. Todos unisex! Quem diria?! Conforto doado de coração por gente graúda que jamais teve o mesmo gesto para com os necessitados de verdade.

E esse povo todo que se aglomera, orando, chorando e babando diante do altar do autoritarismo, não sabe que está sendo usado por forças ocultas, desejosas de um poder perene que continue a lhes render bilhões, mesmo que à custa da miséria humana que já ganhou projeção internacional.

Eleições limpas elegeram um novo presidente, mas o povinho que escolheu o outro não aceita o resultado. Por isso, resolveu se insurgir e partir para as ruas a fim de pedir aos milicos que se intrometam e salvem a Pátria. Não sabem exatamente de que salvamento necessita o País. Até porque, ele já se encontra em vias de se salvar.

E a nossa bandeira, que ainda continua hasteada nos ombros daqueles, anseia por voltar ao seu mastro e representar os anseios de toda uma Nação, não de parte dela.

Rodolfo de Souza nasceu e mora em Santo André. É professor e autor do blog cafeecronicas.com