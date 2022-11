Como ver tudo o que o Google sabe sobre você

Rebecca Vettore

Do 33Giga



18/11/2022 | 11:55



Você já parou para pensar no quanto o Google tem de informações pessoais? Além de ficarem armazenados no próprio publicador, os dados dos usuários também são distribuídos, quando são acessados, nos outros serviços da empresa como Gmail, YouTube, Chrome e smartphones com sistema Android. Para você ver tudo o que o Google sabe sobre você, é só acessar este link e acompanhar o tutorial abaixo.

1. Ao clicar no link, uma página será aberta e aparecerá onde estão os seus dados nos serviços do Google. Caso queira exportar suas informações de um ou de todos os serviços, só será necessário selecionar a caixa e clicar no botão “Próxima etapa”, que se encontra no final da página. Também é possível fazer um backup dos seus dados pessoais.

2. Selecionando o serviço desejado, você pode escolher mandar o arquivo por e-mail ou adicioná-lo ao Google Drive, Dropbox, OneDrive e Box. Na sequência é necessário selecionar se quer exportar o arquivo só uma vez ou deixar agendado para exportar a cada dois meses. O formato pode ser em .zip ou .tgz e o tamanho pode variar de 1 GB a 50 GB.

3. Ao selecionar todas as opções, clique em “Criar exportação”, insira sua senha de e-mail e aguarde para terminar o processo. Dependendo da quantidade de serviços selecionados para fazer backup ou enviar por e-mail, o procedimento pode demorar horas para terminar. Depois é só esperar para ter acesso a tudo o que o Google sabe sobre você.

4. Ao terminar o processo, o Google mandará um e-mail avisando que o download pode ser feito. Ao clicar em “Fazer o download dos seus arquivos”, você será encaminhado para uma página em que precisará inserir sua senha do Gmail.

Outras formas de descobrir tudo o que o Google sabe sobre você

Além deste link, existem outros acessos para ver:

Dá para pedir para o Google parar de armazenar seus dados?

Sim. Clicando neste link dá para desativar o monitoramento das atividades na web, de apps, históricos de navegação e do YouTube. Além desses serviços, se você costuma ficar logado enquanto faz compras ou entra em outros sites que necessitam de usuário e senha, existe a possibilidade desses dados também estarem salvos no Google. Veja como apagá-los:

1. Vá até os três pontinhos no lado direito superior no navegador e clique em “Configurações”.

2. Selecione a opção desejada. Para apagar as senhas de outros sites, por exemplo, vá em “Gerenciador de senhas” e pressione qual você quer apagar.

3. No item “Formas de pagamento”, você pode selecionar que o Google não salve mais automaticamente os dados.

4. Na área de “Endereços e mais”, existe a mesma opção. Selecione para não salvar mais automaticamente suas localizações físicas.