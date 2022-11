Obituário - 18 de novembro de 2022

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



18/11/2022 | 11:39



SANTO ANDRÉ

Avelino Soares de Carvalho, 82. Natural do Estado da Bahia. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Getúlio Francisco Roque, 78. Natural de Ibipitanga (BA). Residia na Cidade Júlia, em São Paulo, Capital. Dia 12. Memorial Jardim Santo André.

Oswaldo Martinho Moretti dos Santos, 78. Natural de Guatapará (SP). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 11, em São Bernardo. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Felício Serafim, 77. Natural de Tabapuã (SP). Residia no Jardim Jamaica, em Santo André. Dia 12. Jardim da Colina.

José Masao Tokusato, 76. Natural de Álvares Machado (SP). Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 12, em Santo André. Memorial Parque Paulista, em Embu das Artes (SP).

Evaristo de Souza, 66. Natural de Cananéia (SP). Residia no Parque Marajoara, em Santo André. Dia 12. Memorial Jardim Santo André.

Maria de Jesus Silva, 65. Natural de Presidente Jânio Quadros (BA). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Vinícius Feitosa Barbosa, 38. Natural de Santo André. Residia na Vila Tibiriçá, em Santo André. Metalúrgico. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Jefferson Pereira da Silva, 37. Natural de São João de Meriti (RJ). Residia no Parque Miami, em Santo André. Vendedor. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Verônica Hemerka, 87. Natural de São Caetano. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 12. Cemitério dos Casa.

José Montalban, 83. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 11, em São Bernardo. Cemitério de Vila Maria, na Capital.

Maria Barreto Mendes, 75. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério dos Casa.

Carlos Aparecido de Morais, 75. Natural de Santo André. Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério dos Casa.

João da Silva, 72. Natural de Cornélio Procópio (PR). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério dos Casa.

José Marques de Oliveira, 72. Natural de Nazaré do Piauí (PI). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 12. Cemitério dos Casa.

Maria José Lopes, 70. Natural de Itabuna (BA). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 12. Memorial Jardim Santo André.

Benedito de Jesus Curto, 68. Natural de Avaré (SP). Residia no Parque Terra Nova 2, em São Bernardo. Dia 11. Memorial Jardim Santo André.

Eunice Ferreira de Souza Matos, 68. Natural de Pena Forte (CE). Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 12. Jardim da Colina.

Edmilson Ferreira de Andrade, 66. Natural de Alexandria (RN). Residia no bairro Demarchi, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério dos Casa.

João Carlos da Silva, 63. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 12, em Santo André. Jardim da Colina.

Jeorge Santos de Carvalho, 54. Natural de São Luís do Quitunde (AL). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 12, em Santo André. Cemitério dos Casa.

Márcio Fernandes Murayama, 51. Natural de Campinas (SP). Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 11, em São Bernardo. Cemitério Parque Flamboyant, em Campinas.

SÃO CAETANO

Ermínia Góis, 89. Natural de Birigui (SP). Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 12. Cemitério das Lágrimas.

DIADEMA

Lúcia Andreazzi Silva, 85. Natural de Coroados (SP). Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 12, em São Bernardo. Cemitério da Paulicéia.

José Pedro de Oliveira, 84. Residia no bairro Eldorado. Dia 12. Cemitério Municipal de Diadema.

Pedro Rodrigues de Sousa, 80. Natural de Independência (CE). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 12, em Santo André. Vale da Paz.

Antonio de Almeida, 74. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Dorotéia, em São Paulo, Capital. Dia 12. Cemitério Municipal de Diadema.

Agripino Canuto Ferreira, 71. Residia no Jardim Ubirajara, Zona Sul da Capital. Dia 12. Cemitério Municipal de Diadema.

Marinalva Francisco Santos Rocha, 69. Natural de Iguaí (BA). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 11, em São Bernardo. Vale da Paz.

Amélia Ferreira Borges, 68. Natural de Buritirama (BA). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 12. Cemitério Municipal de Diadema.

Lúcia Hessel, 66. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 12, em São Bernardo. Parque dos Girassóis, em Parelheiros, Capital.

Pedro Paulino Pereira, 59. Natural de Catende (PE). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 12. Cemitério Municipal de Diadema.

Alex Ferreira Gomes, 46. Natural de Diadema. Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 11, em São Bernardo. Jardim da Colina.

RIBEIRÃO PIRES

Maria Vigna da Silva, 86. Natural de Alegre (ES). Residia no bairro Santa Luzia, em Ribeirão Pires. Dia 12. Cemitério São José.

Eugênio Bergamim, 84. Natural de Pinhal (SP). Residia na Vila Aurora, em Ribeirão Pires. Dia 12, em Ribeirão Pires. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.