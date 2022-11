Pochmann integra grupo de Planejamento e Orçamento da transição; Mantega sai

18/11/2022 | 11:01



Depois de renunciar ao cargo que teria na transição de governo, o ex-ministro da Fazenda Guido Mantega já não está mais no grupo técnico que trata de Planejamento, Orçamento e Gestão na equipe do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Agora, esse grupo conta com o economista Márcio Pochmann, além de Élvio Lima Gaspar, especialista em Planejamento Urbano e Regional, e Márcio Gimene, que se juntaram a Antônio Correia de Lacerda, Enio Verri e Esther Dweck, já nomeados anteriormente.

A mudança na composição do grupo está em edição extra do Diário Oficial da União (DOU) da quinta-feira, 17.

O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, que coordena os trabalhos de transição para o novo governo de Lula, fez alterações nesse e em outros grupos técnicos, conforme uma série de portarias publicadas na quinta à noite.

O grupo de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, do qual a senadora Simone Tebet, faz parte, também ganhou reforço, com a chegada de Patrus Ananias, ex-ministro de Desenvolvimento Agrário no Governo de Dilma Rousseff.

As equipes de Direitos Humanos; Mulheres; Indústria, Comércio e Serviço; Cidades; Esporte; Infraestrutura; Desenvolvimento Regional também tiveram ajustes, todos para a ampliação da quantidade de integrantes.

Como o Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) vem mostrando, o número de membros na transição só cresce.

O inchaço tem sido criticado, porque pode dar pouca celeridade às decisões. Além disso, a base petista tem mostrado incômodo com tamanha aderência de outros partidos, temendo perder o papel majoritário dentro do processo.