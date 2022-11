WhatsApp: como o app pode ser usado para tratamento de saúde mental

Da Redação

Do 33Giga



18/11/2022 | 09:55



A pandemia, a alta taxa de desemprego e o retrocesso da economia do país são alguns fatores que podem contribuir para sentimentos negativos de estresse. De acordo com estudo realizado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), somente no primeiro ano de 2020, houve um aumento global de 25% nos quadros de ansiedade e depressão.

Mesmo assim, 2020 foi palco de avanços tecnológicos que se tornaram fortes aliados para enfrentar uma série de desafios de saúde mental não vistos em várias gerações. Felipe Laccelva, psicólogo e CEO da FEPO Psicólogos, plataforma de terapia online, afirma que neste período a empresa notou um aumento na procura dos profissionais. Por isso, investiu no atendimento via WhatsApp.

“Com essa alta, além do atendimento humano, o uso da tecnologia chega como uma assistente disponível 24 horas por dia, sete dias por semana, para atender e apoiar o paciente”, diz. Por meio da implementação do chatbot da Octadesk, foi configurado um filtro das principais perguntas feitas pelos pacientes, possibilitando responder de forma mais rápida o que eles precisam saber: dúvidas sobre agendamentos, psicólogos e funcionamento da plataforma.”

Após dois anos, Felipe afirma que o Octadesk foi seu grande parceiro para conquistar sua meta de democratizar os cuidados com a saúde mental.

“Com sessões a partir de R$ 35, contamos com um time de psicólogos experientes e capacitados para seguir com nosso propósito da psicologia acessível e atendimento humanizado em todas as etapas”, explica Felipe. “Hoje, com a utilização do WhatsApp, registramos mais de 800 conversas por mês com pessoas de todo o país que estão investindo na melhora da saúde, bem-estar e autoconhecimento graças à tecnologia. Tudo isso sem precisar de uma grande equipe de atendimento.”