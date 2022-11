CPTM inicia campanha de doação de brinquedos

Lara Delon

Especial para o Diário



18/11/2022 | 09:25



Com o objetivo de arrecadar brinquedos para as crianças comemorarem o Natal, a CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) começou a campanha "Criança Feliz" em todas as estações do Grande ABC e Capital, que receberá as doações até 9 de dezembro, das 4h às 0h. Os brinquedos doados podem ser novos, ou estar em bom estado, e precisam ser depositados nos postos de coleta nas estaçções.

Nos últimos três anos, a CPTM arrecadou 15 mil objetos, que foram destinados a 6 mil crianças. A expectativa de doações este ano é de 3.000 brinquedos. Todas as doações angariadas de campanhas beneficentes são destinadas a 35 ONGs (Organizações não Governamentais).

"A ideia é que a CPTM continue com a campanha para os próximos anos. Nós queremos iniciar uma campanha, em janeiro, para arrecadação de material escolar para essas crianças", disse o coordenador do Comitê de Responsabilidade Social e Cidadã da CPTM, Rodrigo Assis.