Consumidor deve ficar atento na Black Friday

Nilton Valentim

Do Diário do Grande ABC



18/11/2022 | 09:17



Falta uma semana para a Black Friday e muitos consumidores já contam os dias para aproveitar os descontos que serão oferecidos por lojas e outros estabelecimentos. Entretanto, é preciso ficar alerta para que a tentação da compra não se transforme em problema.

Com inspiração no comércio dos Estados Unidos, a megaliquidação ­– que ocorre na última sexta-feira de novembro –­ foi realizada no Brasil pela primeira vez em 2010. O evento caiu no gosto popular, mas também tornou-se objeto de desconfiança e piadas por conta da ação de maus comerciantes ou de golpistas. Isso fez com que a data ganhasse o apelido de ''''Black Fraude'''' e ficasse conhecida como o dia em que as pessoas compram produtos ''''pela metade do dobro''''.

O Procon (Departamento de Proteção ao consumidor) do Estado e das cidades da região estarão em alerta para evitar problemas. No ano passado o órgão recebeu cerca de 700 reclamações, sendo os principais motivos atraso ou não entrega do produto, pedido cancelado, mudança de preço, maquiagem de desconto e indisponibilidade do produto ou serviço.

Os bancos também orientam seus clientes para evitar que a oportunidade para aproveitar os bons preços e adiantar as compras de Natal não vire uma dor de cabeça. "Quadrilhas aproveitam o momento de euforia com o grande volume de ofertas para aplicar golpes que causam grande prejuízo, especialmente usando a tática da engenharia social, que consiste na manipulação do usuário para que ele lhe forneça informações confidenciais e para o roubo de dados pessoais", alerta Adriano Volpini, diretor do comitê de prevenção a fraudes da Febraban (Federação Brasileira de Bancos).

"Nesta época do ano são comuns abordagens de criminosos com páginas falsas que simulam e-commerce; promoções falsas enviadas por e-mails, SMS e mensagens de WhatsApp e a criação de perfis falsos que investem em mídia para aparecer em páginas e stories de redes sociais", acrescenta Volpini.

O advogado Francisco Gomes Júnior, especialista em direito digital e presidente da ADDP (Associação de Defesa de Dados Pessoais), orienta os consumidores a usarem o bom senso. "Para evitar cair em golpes, desconfie de promoções com preços extremamente baixos (como por exemplo descontos superiores a 50%), faça uma checagem sobre a empresa vendedora (visite o site da empresa, verifique seus dados e tempo de existência) e não realize pagamentos para pessoas físicas", destaca.

Para quem vai comprar pela internet, ele orienta a "olhar cuidadosamente o site da empresa, verificar se há comentários de outros compradores quanto ao nível de satisfação. Além disso, consulte o site do Procon e/ou Reclame Aqui e ver se há reclamações e quais são as principais queixas. Se possível, pague por boletos ou cartão de crédito e exija a nota fiscal de compra on-line.