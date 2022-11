Diadema recebe show do Zeca Pagodinho neste domingo (20)

Da Redação



18/11/2022 | 09:11



A Praça da Moça, no Centro de Diadema, recebe neste domingo, 20 de novembro, data que marca a Consciência Negra no Brasil, show do cantor Zeca Pagodinho. Um dos maiores nomes do samba, o cantor é atração da 21ª Kizomba – Festa da Raça e apresenta na cidade o espetáculo “Mais Feliz”. As atrações começam às 16 horas (Zeca se apresenta às 20 horas) e quem puder levar um quilo de alimento não perecível vai contribuir com as ações de combate à fome no município.

Com direção musical assinada por Paulão Sete Cordas, Zeca Pagodinho selecionou, com rigor, belíssimos sambas para fazer parte deste repertório, dentre eles, “Mais Feliz“ (Toninho Geraes e Paulinho Resende), “O Sol Nascerá” (Cartola e Elton Medeiros) e “ Ser Humano” (Claudemir, Marquinho Índio e Mário Cleide”) . Além desses, clássicos que o público não permite ficar de fora, como, “Coração Em Desalinho“, “ Vai Vadiar”, “Deixa A Vida Me Levar”, “ Verdade", "Maneiras", "Lama Nas Ruas", “ Seu Balancê” e muitos outros.

O cantor celebrou o encontro que terá em breve com os fãs de Diadema. “Que bom que a cidade irá comemorar o 20 de novembro com samba, ritmo que tem tudo a ver com a cultura negra", afirmou. "Vamos levar muito samba bom para cidade e colocar o povo para cantar e sambar.”

Zeca Pagodinho iniciou sua carreira nas rodas de samba do subúrbio do Rio de Janeiro, como a lendária roda do Cacique de Ramos. Desde criança, circulava entre sambistas de sua geração e nas anteriores, até ter o talento revelado pela cantora Beth Carvalho, na década de 1980. O sucesso foi rápido, e em poucos anos já era detentor de diversos prêmios, inclusive 4 Grammys latinos. No ano de 2021, ele foi eleito, pela Revista Veja, um dos trinta cariocas que mudaram a história da cidade nas últimas três décadas.

Zeca, que já gravou 24 álbuns de carreira, é famoso também por seu carisma e irreverência, sendo reconhecido pelo público e pela crítica como um dos maiores sambistas do Brasil. Em 2023, o cantor será enredo da Acadêmicos do Grande Rio, escola de samba da cidade de Duque de Caxias (RJ), onde fica Xerém, e vai comemorar 40 anos de carreira.

Serviço

Celebração do Dia da Consciência Negra

21ª Kizomba - Festa da Raça

Praça da Moça

16h – Show de samba com Dentinho de Oxóssi e Caco Oliveira

20h – Show com Zeca Pagodinho

Entrada: um quilo de alimento não perecível