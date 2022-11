Pousada Travel Inn Trancoso oferece cashback para o Réveillon

Redação

Descansar e celebrar o Réveillon na praia está nos planos de muitos viajantes. Quem pretende fazer isso na Bahia pode aproveitar a promoção da Pousada Travel inn Trancoso, que oferece cashback em reservas para o período de Ano Novo.

Réveillon na Pousada Travel inn Trancoso

A iniciativa dá R$ 3.500 de crédito para consumo no restaurante ou no Beach Club durante o período de hospedagem no final do ano.

Limitada a 10 apartamentos, a condição especial é válida para quem fizer reserva pelo site da Travel Inn até 25 de novembro. A hospedagem precisa ser de, no mínimo, cinco noites.

O empreendimento tem 48 acomodações e oferece acesso direto à praia. Também é possível aproveitar atrações como duas piscinas, serviço de praia, bar, restaurante e quadra de beach tennis.

De quebra, a localização da Travel Inn Trancoso permite curtir a chegada do Ano Novo, pois fica bem próxima da badalação noturna da cidade, das queimas de fogos e das “Festas da Virada”.

Além do cashback, a hospedagem de fim de ano inclui café da manhã, acesso a todas as áreas de lazer e jantar especial na noite do dia 31 de dezembro.

