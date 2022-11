Xuxa Meneghel comenta look de Anitta no Grammy Latino 2022 inspirado em seu vestido de pavão: Tem gestos que valem mais que homenagem

18/11/2022 | 08:11



Nada se cria, tudo se copia? Logo depois de Anitta ter subido ao palco do Grammy Latino 2022, na última quinta-feira, dia 17, usando uma réplica do figurino de Xuxa Meneghel, a internet foi à loucura e a própria apresentadora decidiu comentar a escolha fashion da intérprete de Girl From Rio.

O vestido de pavão escolhido por Anitta foi inspirado no que a Rainha dos Baixinhos usou no último Xou da Xuxa, em 1992. A atitude, é claro, dividiu opiniões nas redes sociais. Enquanto uns elogiaram a homenagem, outros criticaram.

Coitada! Jamais será Xuxa!, escreveu uma internauta.

Fico pensando em como alguém consegue ver e lembrar de uma coisa de anos-luz atrás. Referência em fracasso, disparou outra.

Falta de criatividade, completou mais um seguidor.

Contudo, Xuxa não só adorou a escolha como também publicou no Instagram uma mensagem de agradecimento para Anitta, e ainda entregou uma foto da artista segurando o vestido nos bastidores.

Tem gestos que valem mais que homenagem, tem homenagem que valem mil gestos? nem sei se podia postar essa foto, mas ela diz tudo, tem carinho, respeito, admiração, ternura. Receber uma homenagem dessa pessoinha que vai conquistar O MUNDO e um pouco mais (e morra os invejosos) é simplesmente um abraço daqueles que demora minutos que você pode sentir o coração de quem te abraça. E sim, hoje eu fui abraçada por você, minha menina de ouro. Obrigada, Anitta! O mundo é seu, e eu sou sua fã. (mais uma de tantas).

A cantora, por sua vez, respondeu:

Amo você. E pode postar tudo o que quiser, sempre.