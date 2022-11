Marcelo Bimbi sofre acidente e vai passar por cirurgia

18/11/2022 | 08:11



Marcelo Bimbi anda com seu nome super em alta nos últimos dias e durante o feriado da última terça-feira, dia 15, segundo informações de Fábia Oliveira do Em Off, o modelo acabou tomando um verdadeiro susto.

Pois é, depois de tantos acontecimentos em sua vida, Bimbi passou por uma situação bem delicada. O que aconteceu foi que o ex-marido de Nicole Bahls estava aproveitando um dia ensolarado no Pará e sofreu um acidente caindo de um quadriciclo.

Em conversa com Fábia Oliveira, Marcelo ainda deixou claro que estava embarcando para o Rio de Janeiro para realizar uma cirurgia no braço. Vale lembrar que anteriormente, o bonitão foi acusado de agressão e usou as redes sociais para esclarecer algumas polêmicas envolvendo seu nome.