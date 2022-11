Faltam dez dias para a Timão Run, corrida oficial do Corinthians

da Redação



18/11/2022 | 09:10



Faltam apenas 10 dias para a 7ª edição da Timão Run, a corrida oficial do Corinthians. Com percursos de 5km, 10km e 15km, a prova será realizada no entorno da Neo Química Arena, no dia 27 de novembro.

Tradicional do calendário de corridas de rua da Capital, a Timão Run já tem quase 5.000 inscritos, entre corredores amadores e profissionais, com idades que variam de 14 a 89 anos. Outro fator relevante para esta edição é a proporção de mulheres, que somam 45% do total de inscritos até o momento. As inscrições terminam no dia 20 de novembro pelo site www.oficialtimaorun.com.br.

“Mais uma vez, será uma corrida diversa e inclusiva, com três percursos diferentes no entorno da Neo Química Arena, um local que gera uma experiência única aos amantes do Corinthians e do futebol em geral. Além disso, haverá uma série de ações interessantes, como um tour com condições especiais aos corredores ”, destaca Maurício Fragata, organizador da Timão Run.

O objetivo da corrida é estimular a prática da atividade física para quem torce, curte e ama o Corinthians e também o futebol, como esporte. Os percursos são divididos em 5 km para quem é iniciante, 10 km para quem já pratica corridas ou pretende melhorar seu tempo e até 15 km, o

mais desafiador de todos e que reunirá os apaixonados por performance.

A 7ª edição do evento esportivo, contará com horários de largada específicos: a largada dos 15 km será às 6h30 e a dos 5 km e 10 km, às 7h. A cor da camisa e do modelo da medalha foram escolhidas pelo público em votação no Instagram do evento com postagem nas redes sociais do Corinthians.