Sto.André terá ação contra a Covid-19 no fim de semana

17/11/2022 | 21:15



Os moradores de Santo André terão neste fim de semana a oportunidade de colocar em dia o esquema vacinal contra o coronavírus. O prefeito Paulo Serra (PSDB) anunciou na noite dessa quinta-feira (17), em live nas redes sociais, mutirão de imunização neste sábado (19) e domingo (20), em shoppings, no Estádio Bruno Daniel e em oito UBSs (Unidades Básicas de Saúde) da cidade.

“Estamos com 7% da taxa de ocupação dos leitos de enfermaria e 20% dos leitos de UTI. Os números realmente aumentaram. Estamos chegando a uma fase em que a Covid-19 será uma endemia, com picos da doença. O que enfrentamos agora é uma subvariante da Ômicron, altamente transmissível, mas, graças a Deus e à vacina, com baixa letalidade. Como frear os números? Vacinação e o uso de máscara em transporte público e ambientes fechados”, sinalizou o prefeito.

De acordo com dados apresentados durante a live, 53% das pessoas acima de 18 anos da cidade não retornaram às unidades de saúde para a aplicação da quarta dose da vacina contra a Covid, que é considerado o segundo reforço. Do total da população apta a receber o imunizante, 15% não recebeu a terceira dose.

“Pedimos aos moradores que aproveitem o fim de semana e atualizem a vacinação. Ainda não estamos sentindo a pressão nos leitos de internação, mas é muito claro que a imunização, através da vacina, é o que funciona e vai nos permitir ter um fim de ano tranquilo, sem o aumento substancial das internações e dos casos”, disse o chefe do Executivo andreense.

LOCAIS DE VACINAÇÃO

Sem a necessidade de agendamento prévio, os moradores de Santo André poderão receber as doses da vacina contra a Covid no Estádio Bruno Daniel, das 8h às 20h. Neste local, as vacinas são direcionadas à população com idade acima dos 3 anos. A aplicação acontecerá em esquema drive-thru.

Os quatro shoppings da cidade também serão pontos do mutirão de vacina deste fim de semana. Atrium, ABC e Grand Plaza irão receber as equipes de saúde municipais para imunização no sábado, das 10h às 20h, e no domingo, das 14h às 20h.

No Shoppinho, na Avenida Coronel Oliveira Lima, a ação acontecerá apenas no sábado. Para os quatro pontos, será necessário agendamento prévio pelo site da Prefeitura (santoandre.sp.gov.br). Estarão disponíveis as quatro doses da vacina para a população com idade acima dos 12 anos.

Também como forma de ampliar a cobertura contra o coronavírus, oito UBSs da cidade funcionarão das 8h às 17h deste sábado e domingo, sem necessidade de agendamento prévio. As quatro primeiras doses serão aplicadas em moradores com idade a partir de 3 anos. A quinta dose estará disponível para imunossuprimidos. Para crianças com idade entre 6 meses e 2 anos, serão aplicadas doses da Pfizer Baby.

Nas UBSs, a Secretaria de Saúde de Santo André também promoverá campanha para a atualização da carteirinha de vacinas. São mais de 18 tipos de vacina, entre as quais poliomielite, tetravalente, BCG e rotavírus.