Fritz supera Aliassime e se garante na semifinal do ATP Finals contra Djokovic

17/11/2022 | 20:24



A força de Taylor Fritz se sobressaiu sobre a técnica de Félix Auger-Aliassime nesta quinta-feira, em Turim. Em batalha de 2h47, o americano se impôs no terceiro set para avançar às semifinais do ATP Finals com bela vitória sofre o canadense por 7/6 (7/4), 6/7 (5/7) e 6/2. A liderança do Grupo Verde já estava garantida pelo norueguês Casper Ruud. O rival será o experiente sérvio Novak Djokovic, no sábado.

Em crescimento na reta final da temporada, na qual acumulou três títulos em sequência, o canadense sabia que teria uma batalha dura por causa do ótimo jogo agressivo do americano, a quem havia perdido no único encontro no circuito. Precisava impor sua técnica à força do oponente.

Em uma disputa muito parelha, o equilíbrio deu a tônica em todo o primeiro set, com os tenistas indo iguais ao tie-break após nenhum break point em toda a parcial. Curiosamente, abriram o set desempate com uma quebra para cada lado. Fritz foi melhor e fechou no terceiro set point, por 7/4.

Necessitando de reação, o canadense desperdiçou três chances de abrir 2 a 0 no segundo set. Deixou escapar os break points e depois viu Fritz crescer e não dar mais chances em seus saques. Como Aliassime também sacou bem, a decisão partiu para novo tie-break. Desta vez quem aproveitou o set point foi o quinto cabeça de chave do ATP Finals, fechando por 7/5 e forçando o set desempate.

A decisão veio com Fritz ainda mais potente em seus serviços. Além de não dar chances para o canadense, fechando seus saques rapidamente, ainda conseguiu, enfim, quebrar o saque do rival. Em uma parcial com mais de oito minutos, aproveitou o quarto break point para abrir 4 a 2. Com incríveis bolas vencedoras, confirmou o serviço para abrir 5 a 2 e ficar bem perto das semifinais.

Abatido após perder o serviço - reclamou bastante -, Aliassime não teve mais cabeça para buscar reação. Novamente quebrado sem impor resistência, deixou a quadra bastante abatido. Já Fritz vibrou muito pela vaga. Após gritar de alegria e bater no peito, foi para o "autógrafo" na câmera e escreveu "semifinal", festejando a vitória após batalha de 2h47.

DESPOEDIDA HONROSA

Em duelo que não valia nada, o eliminado Rafael Nadal fechou a temporada com vitória sobre o já classificado e líder do grupo, o norueguês Casper Ruud, por duplo 7/5.

BRASILEIRAS ELIMINADAS

Luisa Stefani E ingrid Martins deram adeus nesta quinta-feira, nas quartas de final do WTA 125 de Buenos Aires, na Argentina. A dupla brasileira caiu diante das sul-coreanas Su Jang e Xiaodi You por 2 sets a 1, parciais de 6/3, 5/7 e 10/8.