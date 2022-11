'Grey's Anatomy' agora sem a Grey: Ellen Pompeo se despede da série

17/11/2022 | 20:09



A atriz Ellen Pompeo, que interpreta a médica Meredith Grey em Greys Anatomy, se despediu da série nesta quinta-feira, 17, por meio de seu Instagram. Atualmente, a produção está em sua 19ª temporada, todas com a interpretação da atriz.

"Sou eternamente grata pelo amor e pelo apoio de vocês, e por Meredith Grey e as 19 temporadas da série", escreveu a atriz em um post.

Ellen ainda ironizou as baixas do elenco ao longo de todas as temporadas - a série, que matou muitos de seus personagem durante estes anos, ganhou fama de ser mais mortal que Game of Thrones. "Essa não é a primeira vez de vocês nessa montanha russa. Vocês sabem que o show deve continuar e eu, com certeza, voltarei para visitar", disse ela. Meredith não vai morrer, como outros colegas do passado. A personagem vai aceitar um trabalho em outra cidade, o que possibilitará seu retorno quando ela quiser.

Greys Anatomy foi criada pela produtora Shonda Rhimes e transmitida pelo canal americano ABC. Sucesso de audiência, o drama médico acompanha o dia a dia de um hospital e a relação entre os médicos e os residentes.

A carreira de atriz de Pompeo decolou na série. Ela não se envolveu em outros projetos desde então e se aprofundou no programa, tornando-se produtora executiva da trama.

O episódio de despedida da protagonista deve ir ao ar em 23 de fevereiro. Depois disso, a atriz já assinou com a plataforma de streaming Hulu para produzir e estrelar uma nova série.