Fávaro: Não há consenso sobre recriação de Desenvolvimento Agrário

17/11/2022 | 19:23



Integrante do grupo de Agricultura no governo de transição, o senador Carlos Fávaro (PSD-MT) afirmou nesta quinta-feira, 17, que ainda não há consenso na transição sobre propor a recriação do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Os GTs temáticos são responsáveis por sugerir em relatório que será apresentado em dezembro o organograma de cada uma das áreas do Executivo, que poderá ser aceito ou não pelo governo eleito. Na transição, há um grupo de Agricultura e outro de Desenvolvimento Agrário.

"Não está definido ainda, há uma percepção pessoal de que, se criou grupo de trabalho, há intenção de criar ministério, mas há divergências da própria equipe sobre separar, manter, vamos olhar tecnicamente", afirmou Fávaro à imprensa no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB).

Questionado sobre a PEC da Transição, o senador apontou estar confiante de que o texto será aprovado pelo Congresso. "Claro que passa, nos próprios termos do Parlamento", disse Fávaro, destacando o debate que há em torno do prazo para o Bolsa Família não ser contabilizado na regra do teto de gastos.