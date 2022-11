Natiruts e Armandinho fazem show nesta sexta-feira (18) em Santo André

Da Redação



Nesta sexta-feira (18), a banda de reggae Natiruts e o cantor Armandinho sobem ao palco do Clube Atlético Aramaçan, em Santo André, O show íntegra a turnê “Good Vibration” e traz o o reggae do cerrado, com influência de diversos ritmos brasileiros.

No repertório, sucessos como “Liberdade pra dentro da cabeça”, “Presente de um beija-flor”, “Quero ser feliz também”, “Natiruts Reggae Power”, “Dou não Dou”, “Serei Luz” e “I Love”. O evento terá três setores com pista e pista premium, no piso inferior, e mezanino, no piso superior.

Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do Clube Atlético Aramaçan, que fica na Rua São Pedro, 345, na Vila América, ou também no site da Ticket 360, acessando o link https://bit.ly/Natiruts-Armandinho-18-NOV.

SERVIÇO

Setores: Piso inferior: PISTA - PISTA PREMIUM (em frente ao palco)

Piso superior: MEZANINO

Local: CLUBE ATLÉTICO ARAMAÇAN Rua São Pedro, 345 - Vila América - Santo André / SP

Vendas: TICKET360

BILHETERIA DO ARAMAÇAN (SEM TAXA DE SERVIÇO):

Funcionamento: De terça-feira a sábado, das 10h às 13h e das 14h às 19h.

Pagamento: Cartões de crédito, débito e dinheiro.

Classificação: 18 anos.