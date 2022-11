Fátima Bernardes se confunde com resultado de teste de Covid-19 e fãs alertam: Positivado para a miopia também!

17/11/2022 | 16:10



Como você vem acompanhando, vários artistas voltaram a testar positivo para a Covid-19, e um deles foi Fátima Bernardes. A apresentadora dividiu com seus fãs na última terça-feira, dia 15, que estava com o vírus, e que ficaria em casa para cumprir o isolamento.

Dias depois, nesta quinta-feira, dia 17, a apresentadora do The Voice Brasil fez novamente o teste para Covid-19 e mostrou para os fãs o resultando tendo certeza que estaria negativada da doença, mas foi surpreendida com os seguidores.

O que ela não esperava é que viu errado o resultado e que na verdade ainda está com a Covid-19. Os fãs, claro, não perdoaram e começaram a criar vários memes e ao mesmo tempo alertaram a apresentadora que ela deveria dar uma olhada novamente no resultado do exame.

Galera, obrigada pelo alerta. Falei com o médico e esse sombreado no meu teste significa que ainda estou positivo. Continuo dentro de casa em Recife. E sigo sem sintomas nesse 8º dia.