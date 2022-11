BC: fluxo cambial total de 7 a 11 de novembro é positivo em US$ 3,438 bi

17/11/2022 | 15:42



O fluxo cambial registrado na semana passada (de 7 a 11 de novembro) para o Brasil ficou positivo em US$ 3,438 bilhões, informou nesta quinta-feira, 17, o Banco Central.

O canal financeiro apresentou entrada líquida de US$ 1,518 bilhão na semana, resultado de aportes no valor de US$ 12,255 bilhões e de envios no total de US$ 10,737 bilhões. Este segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.

No comércio exterior, o saldo na semana passada ficou positivo em US$ 1,920 bilhão, com importações de US$ 3,695 bilhões e exportações de US$ 5,614 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 599 milhões em Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), US$ 958 milhões em Pagamento Antecipado (PA) e US$ 4,058 bilhões em outras entradas.

Na semana passada, um dia específico chama especial atenção: a quinta-feira, dia 10. Na data, os ativos brasileiros derreteram em reação à perspectiva de retirada do Bolsa Família do teto de gastos - algo confirmado na Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da transição, ainda sem prazo determinado.

Esse dia foi de "compras" externas. O fluxo cambial total teve o maior desempenho em ao menos um mês (positivo em US$ 2,675 bilhões), assim como o volume de entrada de recursos pelo canal financeiro (US$ 3,995 bilhões). O saldo financeiro no dia 10 foi de US$ 1,161 bilhão.

O movimento de câmbio contratado de exportação também teve bom desempenho (US$ 2,196 bilhões), enquanto de importação teve um volume baixo, de US$ 682 milhões, comparado com a média do último mês.