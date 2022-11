Oficinas ensinam grafite, fotografia e escultura cenográfica em Santo André

Da Redação



17/11/2022 | 15:15



Jovens, adultos e idosos terão a oportunidade de aprender sobre grafite, fotografia e escultura por meio de oficinas que trarão ainda discussões sobre cidadania e a necessidade de cuidarmos do espaço público comunitário. Este é um dos principais objetivos do projeto ‘Sonhos no Ar’ que, entre o fim de novembro e o início de dezembro, promoverá cursos gratuitos para público a partir dos 15 anos. A iniciativa é realizada via Lei de Incentivo à Cultura, idealizada pela Numen Produtora e patrocinada pela Braskem, com o apoio da Prefeitura de Santo André.

O projeto tem como foco a economia circular, a sustentabilidade e a educação ambiental. As inscrições vão até sábado (19). A programação prevê, nos dias 29 e 30, uma oficina de fotografia, com encontros na Escola Estadual Joaquim Lúcio e turmas em dois horários.

Durante esta oficina de fotografia, os alunos vão se deparar com temas como a história da fotografia, sua importância para a sociedade, seus desdobramentos até os dias atuais, a câmera escura, as diferenças entre as câmeras profissionais e de celular e técnicas básicas de captação de imagem, tratamento e edição. A partir de referências de artistas fotógrafos que trabalham com temas ligados ao meio ambiente, à sustentabilidade e ao problema do lixo, os participantes serão convidados a compor e fotografar cenas com elementos naturais e/ou artificiais encontrados na praça e arredores. Os participantes irão manusear e fotografar com câmeras DSLR e as melhores fotos produzidas nas aulas serão exibidas no evento de encerramento do projeto.

Entre 5 e 9 de dezembro, na Praça Alzira Franco, serão realizadas as oficinas de escultura cenográfica e de grafitagem. Durante a primeira os participantes farão uma intervenção artística no espaço público a partir da instalação de elementos tridimensionais de caráter estético-funcional como, por exemplo, paraciclo, cabine para troca de livros, arquibancada para plantas, rede coletiva, estrutura de sombreamento, placas informativas etc. Os materiais utilizados serão ponto de partida para questionamentos sobre reúso e sustentabilidade. Os participantes poderão contribuir com os processos de montagem e acabamento dos objetos, tendo contato com várias técnicas de construção, sendo convidados também a refletir sobre o espaço público enquanto lugar de coletividade e de troca.

Já na segunda oficina, de grafitagem, serão feitas intervenções com cor em pontos estratégicos da praça. Está prevista a elaboração de uma pintura principal, que poderá ser um mural, caso haja parede disponível, ou ação de interferência nas calçadas e bueiros. Também serão pintados alguns dos objetos já existentes no local, assim como os novos elementos construídos pela oficina de escultura. Os participantes terão a experiência de aprendizado sobre processos práticos de pintura em ambiente externo, confecção e aplicação de stencils, e a compreensão de diferentes superfícies e suas texturas. A atividade também fomenta o aprendizado sobre a relação com o espaço urbano e a natureza, através dos temas abordados nos desenhos a serem realizados e da instrução acerca do descarte correto dos resíduos gerados.

Essa aplicação prática dos conhecimentos adquiridos nas oficinas como forma de intervenção artística na Praça Alzira Franco vai transformar o espaço a partir das expectativas e sonhos dos participantes, resultando na melhoria da qualidade de vida das pessoas e reconectando a comunidade com o espaço público.

Serviço:

Projeto Sonhos no Ar

Inscrições: gratuitas e devem ser feitas até 19 de novembro no link: encurtador.com.br/deHK9

Público: participantes devem ser maiores de 15 anos.

Oficina de fotografia

Local: Escola Estadual Joaquim Lúcio - Rua Saquarema, 145 - Parque Erasmo Assunção

Vagas: 60* (2 turmas de 30 alunos)

Horário: turma 1 – 09h às 11h / turma 2 – 14h às 16h

Dias da oficina: 29/11, 30/11 e 01/12/2022

*As vagas para a oficina de fotografia são prioritárias aos alunos da escola. Em caso de vaga remanescente, a produção entrará em contato pelo número de WhatsApp fornecido na ficha de inscrição.

Oficina de escultura cenográfica

Local: Praça Alzira Franco - Rua Asa Branca (na altura do nº 316) - Jardim Alzira Franco

Vagas: 60 (2 turmas de 30 alunos)

Horário: turma 1 – 9h às 11h / turma 2 – 14h às 16h

Dias das oficinas: 5, 6, 7, 8 e 9/12

Oficina de grafitagem

Local: Praça Alzira Franco - Rua Asa Branca (na altura do nº 316) - Jardim Alzira Franco

Tamanduateí 8

Vagas: 60 (2 turmas de 30 alunos)

Horário: turma 1 – 9h às 11h / turma 2 – 14h às 16h

Dias das oficinas: 5, 6, 7, 8 e 9/12

Evento de encerramento

Local: Praça Alzira Franco - Rua Asa Branca (na altura do nº 316) - Jardim Alzira Franco

Público: 1,3 mil pessoas

Horário: das 11h às 17h

Dia do evento: 10/12/2022 (sábado)