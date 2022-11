Em meio à internação de Andressa Urach, mãe e marido da modelo seguem trocando farpas

17/11/2022 | 15:11



É eita atrás de vixe! Ao que parece, a confusão em torno do nome de Andressa Urach está longe de terminar. Nesta quinta-feira, dia 17, a mãe da modelo, Marisete De Faveri, negou as acusações que Thiago Lopes, o marido da filha, fez contra ela. Isso porque, na última quarta-feira, dia 16, o homem disse que a sogra foi contra a internação de Urach, sugerindo que a ex-A Fazenda fosse levada à igreja para cura espiritual após ter surto psicótico.

- Ele me ameaçou ontem que faria isso, que iria nos desmoralizar. E agora falando de dinheiro da prostituição? Eu trabalho desde os meus quinze anos de idade, nunca precisei do dinheiro da minha filha, graças a Deus. [...] Não vou ficar batendo boca com ele, pelo contrário. Sempre que ele precisou dei bons conselhos a ele, nunca desamparei porque sabia que não tinha família aqui no Sul. O tratei como se fosse meu filho, o acolhi na minha casa sempre que precisou, choramos junto com ele! Nunca ficou desamparado por nós, falei desde o começo que não queria nada disto, queria que eles fizessem uma separação amigável porque tem uma criança no meio. Mas é assim, não podemos esperar gratidão de pessoas como ele, disparou nos Stories.

Em outra ocasião, Marisete explicou a atual situação de Urach e criticou o marido da filha.

- Eu não concordo com nada que ele [Thiago] falou, acho que foi muito precipitado o que ele fez. Acordamos que só falaríamos depois que ela saísse. Ela está bem, sendo tratada, com acompanhamento médico, com os devidos medicamentos. Antes estava sendo privada de tomar os medicamentos que ela precisa para o Bordeline, porque Thiago acha que é frescura, preguiça. Inclusive ela vem com uma depressão pós-parto que não foi tratada. [...] As pessoas me perguntam do gatilho e acho que tiveram vários, mas não me acho no direito de falar. Na semana que ela esteve aqui em Porto Alegre, ela teve um curso que faz regressão e isso mexeu com o psicológico dela. Quando fui buscá-la, nós fomos do curso pro hospital. Ela foi internada, a pressão dela estava altíssima, 20×19, foi tratada, medicada, passamos a noite lá no hospital e no sábado o médico fez a avaliação, ela estava bem, e ele liberou.

Thiago, por sua vez, rebateu:

- Aviso aos solteiros: tomem bastante cuidado com a família que vocês estão entrando. Não cometam o mesmo erro que eu.

No meio de tanta confusão, Júlia Caponi, a cunhada da modelo, assumiu a conta de Andressa no Instagram e escreveu:

Olá, pessoal. Sou Júlia, cunhada da Andressa, e estou ajudando minha sogra a cuidar das redes sociais dela enquanto ela não recebe alta. Através da mãe da Andressa, estou escrevendo no feed dela sobre o vídeo que a mesma gravou esclarecendo as coisas e dando notícias sobre o estado de saúde da filha. [...] Nós, da família dela, principalmente a mãe, estamos muito felizes com as orações e palavras de conforto que estão nos mandando e direcionando para a Andressa, mas estamos tristes que toda essa história tenha chegado nesse ponto, ainda que tenha sido acordado entre minha sogra e o ex da Andressa que nada disso seria postado na mídia, não dessa forma, ainda mais sem o direito de resposta, por ela estar sem poder mexer nas redes sociais. A prioridade agora é a recuperação da Andressa, e quando ela tiver a liberação médica, após fazer todo tratamento, podem ter certeza que ela terá todo apoio da família, e como sempre, o apoio da sua mãe, que sempre esteve ao seu lado em todas situações, amando, respeitando suas decisões, mas sempre orientando ela ao melhor caminho. Vamos dando notícias, até mais.