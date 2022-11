Flávio Dino: 1ª sugestão será de revogar atos para recompor controle de armas

17/11/2022 | 14:33



O ex-governador do Maranhão e senador eleito Flávio Dino (PSB) afirmou nesta quinta-feira, 17, que as prioridades do grupo de Justiça e Segurança Pública da transição serão o desmatamento na Amazônia, a estruturação do Sistema Único de Segurança Pública, crimes digitais e crimes contra o Estado democrático de direito.

Segundo ele, um dos primeiros atos do grupo será sugerir ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva a revogação de atos para recompor o sistema de controle de armas.

"Precisamos por fim ao 'liberou geral', que foi um fracasso, alimenta a violência e coloca armas nas mãos do crime organizado", disse.

Segundo Dino, a Amazônia será outro foco importante do grupo da transição, diante dos compromissos assumidos pelo presidente eleito durante a COP para eliminação do desmatamento até 2030.

"Isso pressupõe a retomada do controle do território da Amazônia brasileira", disse.