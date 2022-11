Meghan Markle é criticada por usar sotaque britânico em podcast

17/11/2022 | 14:10



Meghan Markle virou alvo de críticas mais uma vez. A Duquesa de Sussex causou alvoroço após entrevistar a atriz inglesa Jameela Jamil em seu podcast, o Archetypes. Ao apresentar a convidada da vez, Markle teria feito um sotaque britânico.

O momento polêmico aconteceu no nono episódio da temporada, mais especificamente no minuto sete. Meghan teria dito:

- Você está bem, amor? Olá? Como você está?, com um tom mais afinado, que lembra um pouco o sotaque do marido, Príncipe Harry.

Ainda de acordo com The New York Post, que transcreveu a conversa, a fala não foi bem vista. Para os britânicos, Meghan teria tentado zombar do sotaque, ao vez de brincar com a entonação animada da atriz.

Agora tirando sarro do sotaque britânico? Por favor, Meghan, cale a boca, escreveu um internauta.

A Meghan está tentando fazer um sotaque britânico de novo?, comentou outra.

Patético, sério, opinou outra.

Eita!