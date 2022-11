Atenção à Covid

Da Redação



17/11/2022 | 14:07



É extremamente bem-vinda a recomendação feita pelo Consórcio Intermunicipal do Grande ABC sobre o uso de máscaras de proteção facial contra o novo coronavírus nos meios de transporte coletivo nas sete cidades a partir de hoje. O aumento substancial de casos de Covid-19 verificado na região justifica o alerta da entidade, que deve ficar de olho nos indicadores da doença, lançando mão de mecanismos para evitar que se perca o controle sobre a proliferação do micro-organismo que muita dor e sofrimento já causou mundo afora. O inimigo não foi vencido. Manter os cuidados com a higiene e evitar ambientes com aglomerações são atitudes fundamentais em busca da vitória final.

Pelo que foi deliberado ontem, nota-se que o colegiado de prefeitos da região está atento aos movimentos do coronavírus, que voltou a ganhar terreno com o surgimento de novas variantes e com o claro recuo da população na observação das regras de proteção. Dado o avanço da doença, a mobilização faz todo sentido. O comando do Consórcio propôs que o GT (Grupo de Trabalho) Saúde se reúna, na próxima semana, com técnicos do governo do Estado para analisar o cenário, com base no monitoramento epidemiológico, para alinhar mais recomendações que possam ser adotadas. O secretário paulista da Saúde, Jean Gorinchteyn, considera, por exemplo, obrigar o uso de máscara em locais fechados.

Também acerta o Consórcio quando concita seus prefeitos associados a reforçar as campanhas de vacinação nos sete municípios. Está mais do que comprovada a eficácia da imunização na prevenção da Covid-19. As doses evitam o agravamento da doença, reduzem a necessidade de hospitalização e derrubam significativamente as mortes decorrentes da ação do vírus no organismo. Com a imensa maioria dos adultos protegidos, o trabalho deve focar as crianças. São preocupantes os dados da vacinação infantil no bloco de cidades, onde apenas 18,6% de quem tem 3 e 4 anos iniciaram o ciclo. A participação ativa da entidade regional é reforço imprescindível na batalha contra a pandemia.