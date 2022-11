Kendall Jenner passa perrengue e precisa fazer xixi em balde de gelo à caminho do MET Gala 2022

17/11/2022 | 13:11



Mostrando que é gente como a gente, Kendall Jenner passou um baita perrengue à caminho do MET Gala 2022. No mais recente episódio de The Kardashians, a modelo mostrou um pouco dos bastidores do evento e surpreendeu os fãs ao fazer xixi em um balde de gelo.

Acontece que na noite de maio que aconteceu o MET Gala, a modelo acabou esquecendo de ir ao banheiro antes de sair de casa e acabou sentindo vontade minutos antes de chegar ao evento, e aí ela precisou dar aquela improvisada.

- Preciso beber um gole de água e fazer xixi. Não me julguem, informou Jenner a sua comitiva de assistentes.

No momento, Kendall dá risada da situação, mas depois ela diz se sentir mal por quem ficasse responsável por limpar o balde de gelo.

- Isso é tão mortificante para quem tem que lidar com meu xixi mais tarde. Eu sinto muito.

Tentando descontrair o momento, a equipe que a acompanhava na van brincou que talvez pudessem vender o xixi para faturar aquele dinheirinho. Outra pessoa comentou que fazer xixi em baldes é uma prática bastante comum entre os famosos em grandes eventos.