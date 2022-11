Lutador apontado como novo affair de Gisele Bündchen é da equipe de professores dos filhos da modelo

17/11/2022 | 13:10



Como você acompanhou aqui ESTRELANDO, Gisele Bündchen estaria conhecendo melhor o lutador Joaquim Valente. Em entrevista ao TMZ, fontes próximas à modelo contaram que os filhos dela com Tom Brady estudam em casa e uma equipe de professores os acompanham em viagens.

Ainda de acordo com as fontes, Joaquim é o professor de educação física das crianças e essa seria a razão dele ter sido visto com Gisele na Costa Rica. Além do brasileiro, outro educador está em tempo integral com Benjamin e Vivian, de 12 e nove anos. Ele é o responsável por ensinar matérias gerais para os pequenos.

Mesmo em meio aos boatos de um affair, os entrevistados afirmaram que os dois brasileiros não estão juntos. O que chamou a atenção dos fãs foi que Bündchen já posou para a capa de uma revista com o lutador de jiu-jitsu e que ele deixou sua academia de artes marciais para seguir com a família.