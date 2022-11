Thiago Lacerda estaria vivendo crise no casamento e vivendo separado da esposa

17/11/2022 | 12:10



Separando as escovas? Ao que parece, as coisas não estão indo muito bem no casamento de Thiago Lacerda e Vanessa Lóes. De acordo com a colunista Fábia Oliveira, os atores andam passando por uma crise na relação. Inclusive, a situação chegou a ficar tão turbulenta que eles já estariam vivendo em casas separadas.

Juntos desde 2001, os artistas são pais de três filhos: Gael, de 15 anos de idade, Cora, de 12 anos, e Pilar de oito. A jornalista chegou a procurar a assessoria de Lacerda, contudo, não deram informações sobre a atual situação do casal.

Infelizmente não tenho nenhuma novidade. Peço desculpas em não poder ajudar, respondeu.

Será?