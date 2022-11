Lucas Guimarães é criticado após questionar suposto tesão de Jade Picon em Arthur Aguiar no BBB22

17/11/2022 | 12:10



Cheiro de polêmica no ar! Lucas Guimarães foi duramente criticado nas redes sociais após falar sobre um suposto tesão de Jade Picon em Arthur Aguiar no Big Brother Brasil 22. O assunto foi abordado durante o podcast PodCats, que ele apresenta ao lado de Camila Loures.

- Dentro de sua passagem do BBB, as pessoas questionaram muito a sua relação com a Jade Picon. Se era uma relação de jogo ou de tesão. Muitos questionavam se ela tinha essa perseguição com você porque no fundo ela tinha tesão por você, e que existia algo entre vocês dois além do jogo ou se era tesão. Até que ponto era tesão?, questionou o ex-marido de Carlinhos Maia.

A influenciadora Camila Loures então decidiu corrigir o seu amigo:

- Na verdade acho que você usou a palavra errada. Tesão? Eu acho que falavam que ela era afim dele, e que por isso implicava com ele. É que tesão fica muito sexual né?

Arthur então deu a sua opinião:

- Não teve nada disso. Nunca tinha escutado esse negócio de tesão. (?) Acho que essa pergunta só ela pode responder de fato, não posso responder por ela. Eu acho que ela entrou muito ?estudada? sobre o que já tinha acontecido na minha vida pessoal aqui fora, e pensou que talvez não seria muito vantajoso estar junto comigo [no jogo].

Lucas é criticado

Claro que após a pergunta, os internautas rapidamente criticaram Lucas. Alguns apontaram a pergunta como nojenta e desnecessária.

Nojo Lucas Guimarães. Vira gente! Até o Arthur Aguiar ficou desconfortável com essa pergunta. Você foi muito desnecessário, disse uma.

Que absurdo essa pergunta, totalmente nojenta, desconfortável? Como mulher ouvindo isso me senti extremamente constrangida, escreveu outra.

Além dos comentários, no Twitter subiram a tag Jade Merece Respeito, e se tornou um dos assuntos do momento.