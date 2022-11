TikTok no Opera: navegador é primeiro a dar suporte à rede social

Da Redação, com assessoria

O Opera – disponível para Windows, Mac e Linux – já possui vários mensageiros embutidos e plataformas de mídia social integradas na barra lateral. Agora, anuncia a adição do TikTok. Assim, os usuários podem experimentar a plataforma de entretenimento diretamente no browser. O lançamento torna o Opera no único navegador a oferecer uma maneira de aproveitar a ferramenta sem abrir um aplicativo separado ou ter que pesquisar nas guias.

Para utilizar a nova ferramenta, é fácil: o TikTok já está disponível diretamente na barra lateral do Opera para novos usuários. Quem já for adepto, por sua vez, pode ativá-lo clicando com o botão direito do mouse na barra lateral do navegador e ativando-o na seção “Mensageiros”.

A adição do app é uma resposta às solicitações dos usuários. Em uma pesquisa realizada pelo Opera, 65% dos entrevistados da faixa etária de 18 a 35 anos que usavam a rede social disseram que adorariam ver o TikTok disponível em seus navegadores de desktop.

O levantamento da Opera descobriu ainda que, uma vez que as pessoas se tornam usuários da rede social, elas passam a classificar o TikTok como a plataforma de mídia social que acessam com mais frequência. Globalmente, 86% dos entrevistados ativos no TikTok usavam o app para encontrar entretenimento e notícias (35%) e para ficar por dentro das tendências (34%). Curiosamente, mais de dois terços usaram para pesquisa de informações.

As principais razões que os entrevistados apresentaram para usar o TikTok no navegador de desktop foram a necessidade de desligar seus telefones, o desejo de assistir a vídeos de formato mais longo, como tutoriais ou palestras, e realizar pesquisas.

A versão web do TikTok permite que os usuários aproveitem o conteúdo envolvente da plataforma em uma tela grande. Além disso, os usuários do Opera para desktop podem enviar o seu conteúdo para a rede social diretamente do navegador, permitindo que editem em uma tela maior antes de publicar seus vídeos.

Além de evitar quedas de smartphones e ser mais conveniente para vídeos de formato mais longo ou postar conteúdo, o uso do TikTok no Opera tem o benefício adicional de ser uma maneira de usar a web sem distrações: as pessoas decidem quando acessar seu “For You Feed” e podem verificar o fluxo de conteúdo e voltar facilmente à atividade anterior.

O uso do browser também garante que a experiência de navegação permaneça privada e segura, com os usuários não compartilhando dados adicionais com os serviços que acessam além do que compartilharam com um site. Para um nível extra de privacidade e segurança, eles podem ainda ativar o recurso de bloqueador de anúncios ou usar a VPN integrada do navegador.