Construções de moradias iniciadas caem 4,2% em outubro ante setembro nos EUA

17/11/2022 | 11:49



As construções de moradias iniciadas nos Estados Unidos caíram 4,2% em outubro, na comparação com setembro, ao ritmo anualizado de 1,425 milhão. Analistas ouvidos pelo The Wall Street Journal previam recuo mais modesto, de 2,0%, ao ritmo de 1,41 milhão.

O indicador de agosto foi revisado para cima, de 1,439 milhão para 1,488 milhão.

Já as permissões para novas obras caíram 2,4%, à taxa anualizada de 1,526 milhão no mês passado. A projeção era de queda de 4,1%.